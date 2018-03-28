عون يسأل والرياشي يُجيب

28 مارس, 2018 - 11:09 صباحًا المصدر: الجمهورية
عون يسأل والرياشي يُجيب

أوضَحت مصادر “التيار الوطني الحر”، لصحيفة “الجمهورية”، أنّ رئيس الجمهورية ميشال عون سأل: “من لا يريد كهرباء في البلد؟ فأجابه وزير الاعلام ضاحكاً: أنا”. وقال ابي خليل: “نريد تأمين الكهرباء بأسرع وسيلة وأقلّ كلفة، إذ انّ المشكلة تكمن في قلّة الانتاج والزيادة في الكلفة. لذا نحن مجبَرون على زيادة الطاقة الإنتاجية لتعديل التعرفة واعادة التوازن الى الكهرباء.

العرقلة مستمرّة بسبب خروج مشروع من الباب ودخوله من الشباك، وهذا المشروع هو قصّة لامركزية انتاج الطاقة الكهربائية، اي في كل محطة تحويل رئيسية هناك قطعة ارض الى جانبها نضع وحدات إنتاجية ونغذّي المناطق بشكل لامركزي من التوتر المتوسطي.

وهذا لا يسير تقنياً ومكلِف اكثر مالياً، ولا نستطيع تأمين الفيول لكلّ المناطق لوجستياً وغير سليم بيئياً. وإذا كان هذا المشروع غير سليم فلا يعني ذلك انّ كلّ مشروع يقدّم غير سليم”. وكرّر: “الخطة اقِرّت منذ سنة وعُرقِلت، ووضعت لجنة وزارية عليها كلّ الطروحات وطلب الوزراء مراجعة مرجعياتهم فذهبوا ولَم يعودوا”.

28 مارس, 2018

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