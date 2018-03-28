احد اخطر المطلوبين في الشياح.. بقبضة القوى الأمنية

28 مارس, 2018 - 11:33 صباحًا
احد اخطر المطلوبين في الشياح.. بقبضة القوى الأمنية

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:
” بتاريخ 27/3/2018 وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، وبعد عملية رصد ومتابعة، تمكنت قوة من مفرزة الضاحية القضائية في وحدة الشرطة القضائية، من توقيف أحد أخطر المطلوبين للقضاء، في محلة طريق صيدا القديمة – الشياح، ويدعى:
ز. م. (مواليد عام 1995 لبناني)
وقد تبين أن بحقه /18/ مذكرة وحكما قضائيا بجرائم مختلفة، منها: قتل وسلب وتجارة مخدرات وسرقة ونشل وإطلاق نار ومحاولة قتل، وإحداها تقضي بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة…
التحقيق جار بإشراف القضاء المختص.

28 مارس, 2018

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