بالفيديو: أحد المسلحين يعلن انضمامه للجيش السوري

قرر أحد مسلحي تنظيم “فيلق الرحمن” الانشقاق عن الفصيل والانضمام إلى صفوف الجيش العربي السوري.

يقول أحد المسلحين الذين انشقوا عن التنظيم لـ”سبوتنيك” إن “قيادات الفيلق قد ظلمتنا كثيراً وجوّعتنا وأجبرتنا على الخروج والقتال في صفوفهم لأنهم كانوا يتحكمون في طعامنا وشرابنا كما حال كل المدنيين في الغوطة، والآن بعد أن اقترب الجيش السوري من مناطقنا أصبحنا نقاتل في صفوفه فهو صاحب الحق”.

وتابع أنه “بات يقاتل مع جنود الجيش السوري يداً بيد لتطهير الغوطة الشرقية وأرضها من رجس الإرهابيين الذين أجبروه والمئات غيره على القتال في صفوفهم”.

وأكد المسلح المنشق عن “فيلق الرحمن” بأنّ “قيادات التنظيم كانت تأخذ أوامرها من دول الخارج بتجويع المدنيين وتشريدهم وتعذيبهم في حين كانوا مغلوب على أمرهم ولا حيلة لهم”.

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