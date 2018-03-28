عصابة بنغلادشية تهرب مخدرات “يابا” إلى لبنان

صـدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

في إطار مكافحة عمليات تجارة وترويج المخدرات، وبعد توافر معلومات لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي حول تداول نوع جديد من الحبوب المخدّرة غير معروف سابقاً، ويُسمى “يابا” (YABA) يتم ترويجه وتعاطيه بين أوساط الجالية البنغلادشية في لبنان، وقد أخذ بالإنتشار بين الشباب اللبناني، وهو من أخطر أنواع الحبوب المخدّرة كونها حبوب بخسة الثمن، وتتسبّب بأمراض غير قابلة للعلاج.

وبنتيجة المتابعة الميدانية والاستعلامية التي قامت بها الشعبة المذكورة، تمكنت من تحديد هوية أفراد الشبكة التي تقوم بترويج هذه المادّة الخطيرة، وتوقيفهم بعد عمليات رصد، بتواريخ 24 و 25 و 26 و27/3/2018 في مناطق مار الياس والزيدانية والنبعة والجناح وعرمون، وجميعهم من الجنسية البنغلادشية، وهم كل من:

– م. أ. (مواليد عام 1988)

– ن. أ. (مواليد عام 1990)

– ش. خ. (مواليد عام 1982)

– ع. ش. (مواليد عام 1985)

– ص. خ. (مواليد عام 1988)

– ج. م. (مواليد عام 1991)

– م. خ. (مواليد عام 1990)

– ف. ح. (مواليد عام 1982)

وضبطت بحوزتهم ما يقارب /1000/ حبة مخدّرة.

بالتحقيق معهم اعترفوا بتشكيلهم شبكة لتروج وتعاطي الحبوب المخدّرة، وأن زوجة الموقوف الأخير – الموجودة حالياً في بنغلادش – هي من تقوم بتهريب هذه الحبوب من نوع “يابا” إلى لبنان.

كما اعترف الموقوف م. أ. بأنه الرأس المدبّر لعمليات تهريب وترويج الحبوب.

أودع الموقوفون والمضبوطات، القضاء المختص، بناءً على إشارته.

