السنيورة: الكهرباء مسؤولة عن 42 % من الدين العام

أكد الرئيس فؤاد السنيورة في كلمة خلال جلسة مناقشة الموازنة أن “الكهرباء مسؤولة عن 42% من الدين العام”، معتبرا أنه “عندما تصبح الدول مجبرة على الاصلاح فإنه يصبح أشد ايلاما لكثير من المواطنين”.

وشدد على أن “الحديث عن ان لبنان افلس غير صحيح وهناك فرص كبيرة من صنع ايدينا”.

وأكد أنه “لم يعد بامكان تلك السيارة ان تجر تلك المقطورة فليس هناك من بديل غير المسارعة بالتقدم على المسارات الاصلاحية الموازنة”.

واعتبر أنه “علينا أن نعيد الاعتبار للوظيفة العامة والمطلوب رفع يد الاحزاب والميليشيات عنها”.

ودعا إلى “العمل على ترشيق الدولة وتأمين مقتضيات التعاون ليقوم القطاع الخاص بدوره في تطوير الاقتصاد”.