لافروف سيلتقي ديمستورا

28 مارس, 2018 - 12:55 مساءً المصدر: وكالات
لافروف سيلتقي ديمستورا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية سيرغي لافروف، سيبحث مع المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا غدا في موسكو آخر تطورات الوضع في سوريا.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، إن لافروف ودي ميستورا سيبحثان يوم غد الخميس، موعد وصيغة وقائمة المشاركين في الجولة القادمة من المحادثات السورية – السورية في جنيف.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” عن بوغدانوف قوله: “غدا سنبحث موعد وصيغة والمشاركين وأجندة العمل (في جولة جنيف القادمة)”​​​.

وأفاد بوغدانوف، بأن دي ميستورا ولافروف، سيبحثان كذلك مسألة تشكيل اللجنة الدستورية السورية، “كيف ستعمل وبأي تشكيلة لأنه يجب اتخاذ القرار مع الأخذ بعين الاعتبار نتائج مؤتمر الحوار الوطني السوري”.

28 مارس, 2018

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