هيفا وهبي تضع حدّاً للشائعات.. من قصدت بـ”صباح القصف”؟!

كثرت الشائعات أخيراً والأخبار حول أحداث مسلسل “لعنة كرما” الذي تؤدي فيه الفنانة هيفا وهبي دور البطولة إلى جانب عدد من نجوم الشاشة المصرية، وقد أوردت بعض المصادر أنّ العمل يحمل طابعاً بوليسياً تشويقيّاً فيه نصب واحتيال وتجارة آثار.

ولكنّ هيفا، وبرسالةٍ عبر حسابها على “سناب شات”، وضعت حدّاً لكلّ هذه الأقاويل، حيث ألمحت إلى أنّ كلّ الكلام المكتوب والمتداول به عن أحداث المسلسل “غلط بغلط”، فلا علاقة للدول بتجارة الآثار ولا بكونها سيّدة أعمال.

وأضافت: “بالنسبة للمشهد اللي نزل كان بروفة حركة لأحد المشاهد.. أما التعليقات على استعراض الجسم والشعر و… فيا ريت تخبطوا راسكم بأقرب حيط كارما حتزعل ناس كتير! صباح القصف”.

وكان من المقرّر أن يبدأ تصوير المسلسل مطلع شهر آذار الجاري، إلّا أنّ الديكورات كانت سبباً في تأجيل التصوير لأكثر من أسبوع، فيما قرّر المخرج والجهة المنتجة الاستعانة بوحدة إخراج ثالثة لإنجاز التصوير في وقتٍ قصير للحاق بالموسم الرمضاني المقبل.