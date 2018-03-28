اكتشفي نقاط ضعفك من خلال برجك

لا شكّ في أنّك تعانين، مثل الكثيرات، من نقاط ضعف تجعل بعض جوانب حياتك أكثر صعوبة مما يجب أن تكون عليه. إلا أنّك قد لا تُدركين أحياناً هذه النقاط. لذا، سنساعدك على اكتشافها عن طريق برجك.

الحمل

أنت شديدة الحساسية وسريعة الغضب وتعجزين عن التحكم بانفعالاتك. وهذا ما يمنعك من تكوين علاقات اجتماعية مستقرّة ويُشعرك دائماً بالذنب.

الثور

لا تتخلين عن بعض الأفكار وإن كانت خاطئة وتُبدين تعلقك، إلى حدّ الهوس ببعض الأمور. وهذا يمنعك من التعامل مع المشكلات بحكمة ومنطق ويجعلك تعيشين في عالم من الأوهام.

الجوزاء

تعتقدين أنك دائماً على حقّ ولا تتقبلين وجهة نظر الآخرين في الكثير من الأمور. وهو ما يجعل الحوار معك مهمة صعبة ويفقدك أحياناً القدرة على إصدار الأحكام العادلة والمنطقية.

السرطان

تفتقرين إلى المبادرة وتعملين ببطء شديد. لذا، لا يثق الكثيرون بقدرتك على حل المشكلات وأداء المهمات. وتسعين دائماً إلى إيجاد الأعذار التي تبرر تأخرك بدلاً من أن تعلمي على إنهاء ما يتعين عليك القيام به.

الأسد

تعانين من أزمة ثقة في تعاملك مع الأشخاص المحيطين بك. لذا، وحين يتعيّن عليك أن تطلبي من أحدهم القيام بعمل ما، تجدين صعوبة كبيرة في الاختيار. وكثيراً ما تفضلين أداء المهمات بنفسك.

العذراء

أحياناً يسبّب ما تقولينه شعور الآخرين بالإحراج أو الانزعاج. كما أنّك تسعين دائماً إلى إحكام سيطرتك على الأشخاص الذين يعيشون في محيطك ولا تتقبلين أن تقومي بالأدوار الثانوية في أيّ اتجاه.

الميزان

تسيرين دائماً عكس التيار وترغبين في إصلاح ما يصعب إصلاحه في مجتمعك. لذا، تعانين من التوتر والقلق الدائمين. كما أنّك تعيشين حالة من عدم الاندماج مع محيطك. فأنت لا تتقبلين الأخطاء كما يفعل الجميع. وهذا ما قد يودي بك إلى أن تعاني من الوحدة والاكتئاب.

العقرب

لا تواجهين مخاوفك ولا تحاولين التخلص منها وإن كانت أسبابها غير مهمة. بل إنّك تعلنين استسلامك فور مواجهتك أيّ مشكلة. وهذا ما يمنعك من تحقيق أي تقدم.

القوس

أنت دائمة التشاؤم وتفكّرين ملياً ومراراً بالأحداث السيئة التي تواجهينها في حياتك. فالشمس بالنسبة إليك تصدر أشعة مؤذية لا نوراً مفيداً. كما أنّ المستقبل يعني غالباً المزيد من المشكلات والاضطرابات، لا الفرح والانفراج.

الجدي

تعانين مما يسمى القلق الاجتماعي، أيّ أنّك ترفضين محاورة الآخرين والاستماع إلى رأيهم. لذا، لا تجيدين التصرّف في المناسبات العامة وتشعرين أحياناً بالخجل والإحراج وعدم الارتياح وهو ما ينعكس سلباً على واقعك المهني أيضاً.

الدلو

تثقين بنفسك إلى درجة مبالغ فيها. وهذا ما يمنعك من الانتباه إلى الأخطاء التي ترتكبينها ويدفع الآخرين إلى الشعور بأّنك تتسمين بالأنانية ولا تهتمين لشؤونهم.

الحوت

تتسمين بالحساسية الزائدة، ما يفقدك القدرة على تقبل الملاحظات التي يبديها الآخرون تجاه أمر قمت به. كما أنك تنفقين الكثير من الوقت في المقابل، على محاولة إرضاء هؤلاء وقول وفعل ما يحظى بقبولهم.