هذا هو عمر نانسي عجرم الحقيقي!

تشتهر الفنانة نانسي عجرم في لبنان وفي العالم العربي كله، بسبب باقة الأغنيات الجميلة التي قدمتها منذ بداية مسيرتها الفنية حتى الآن، وهي تعتبر اليوم من بين النجمات العربيات الأكثر متابعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

لتعرفي المزيد عنها وعن عمرها الحقيقي، تابعي الموضوع الذي نعرضه لك:

ما هو عمر نانسي الحقيقي؟

مع أن الفنانة نانسي عجرم تبدو صغيرة جداً في العمر بسبب اطلالاتها الناعمة، الا أنها من مواليد العام 1983، وهي تبلغ اليوم 35 عاماً.

وولدت نانسي في قرية “سهيلة”، وهي إحدى قرى قضاء كسروان في محافظة جبل لبنان. ترعرت وسط عائلة بسيطة، وهي الأكبر من بين اخواتها وهما نادين ونابيل.

تزوجت عجرم في العام 2008 من طبيب الأسنان المعروف “فادي الهاشم” الذي يكبرها بـ14 سنة، وأنجبت منه طفلتيها “ميلا” التي ولدت في العام 2009، و”إيلا” التي ولدت في العام 2011.

حول مسيرتها الفنية

بدأت نانسي مسيرتها الفنية وهي في الحادية عشرة من عمرها حين شاركت في برنامج “نجوم المستقبل” وحازت على الميدالية الذهبية عن فئة الطرب.

اختفت لفترة، وذهبت لدراسة الصوت والموسيقى، إلا أنها عادت وبدأت مسيرتها الفعلية من خلال إطلاق ألبومها “محتجالك” ومن بعده ألبوم “شيل عيونك عني”، لتحقق شهرة كبيرة بعد أن أطلقت ألبومها “يا سلام” في العام 2003، ومن بعده ألبوم “آه ونص”، لتدخل بهما إلى قلب جمهور العالم العربي كله.

وبسبب مسيرتها الفنية المليئة بالنجاحات، حازت نانسي على جائزة الموسيقى العالمية ثلاث مرات، كما وأنها لقّبت من بين الشخصيات المؤثرة في الوطن العربي، بالإضافة الى أن “الاعلامية الأميركية أوبرا ونفري اختارتها لتطل في برنامجها عبر حلقة خاصة عن المشاهير الأكثر شهرة في العالم، وجاء خيارها عليها كونها الأكثر جماهيرية في الشرق الأوسط”.