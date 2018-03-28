الصرّاف: الدولة ليست “بقرة حلوب”

زار وزير الدفاع يعقوب الصرّاف الجامعة اللبنانية الكندية – LCU في حرمها في عينطورة كسروان والتقى الطلاب على هامش افتتاح معرض الوظائف 2018، و

وفي كلمة له شدّد على دعوة الشباب الجامعي لأن يكون جزءًا من مستقبل الوطن قائلاً “الدولة ليست نموذج للفساد، وليست جائزة ترضية لأحد ولا بقرة حلوب… الدولة هي هذا المجتمع ومنه، وهذا الخلاف الذي يزرع بين القطاعين الخاص والعام وتصوير الأمر كأن هوة كبيرة بين الإثنين خطأ كبير”.

وتابع الصرّاف “أول الرواد الذين جمعوا القطاعين الخاص والعام لتقريب المسافات وتعزيز الثقة هو صديقي رئيس هذه الجامعة الدكتور روني أبي نخله، وأريدكم أن تعرفوا أن الدولة توظّف أكثر من 40 % من حجم سوق العمل، ما يعني أنها تحتاج الى مهندس الكومبيوتر والمحاسب والاداري واختاصاصي الموارد البشرية ومهندس المساحة والطبيب… لكن إذا كنتم تعتبرون وظيفة الدولة خطة بديلة في حال فشلتم في تأمين مستقبلكم في القطاع الخاص ويمكن أن يخدمنا بها وزير صديق او ضابط أو قائد… “لألطي بالدولة”! أنا اؤكد لكم أن هذا المنطق هو الذي يفشّل قيام الدولة”.

وفي ختام اللقاء شارك الوزير الصرّاف مع رئيس الجامعة في توزيع شهادات مشاركة للشركات والمؤسسات التي ساهمت في إنجاح معرض الوظائف من القطاعين الخاص والعام والجمعيات الأهلية والتطوعية.