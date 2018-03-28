الملفات اللبنانية على طاولة “مجلس الأمن”

حضر لبنان على طاولة مجلس الامن، حيث رحب بمؤتمر دعم القوات المسلحة اللبنانية في روما واعاد التأكيد على التزامه باستقرار لبنان وتمسكه بسلامته وسيادته واستقلاله، وحيى جهود السلطة السياسية لتنظيم الانتخابات النيابية وفقا للمعايير العالمية.

وذكر المجلس بضرورة الالتزام بقراراته رقم 1559 و1680 و1701 وعلى ان لا توجد أي أسلحة أو سلطة في لبنان غير سلاح الدولة اللبنانية، ولا قوات أجنبية بدون موافقة حكومته، ولا بيع أو توريد لمواد ذات صلة بالأسلحة إلى لبنان باستثناء ما تأذن به حكومته.

وأشاد المجلس بدور الجيش اللبناني في احتواء وإلحاق الهزيمة بالطموحات الإقليمية لداعش والنصرة وغيرها من الجماعات التي صنفتها الأمم المتحدة كإرهابية في لبنان.

وتمنى على كل القوى السياسية العودة لطاولة الحوار لمناقشة الاستراتجية الدفاعية وتلبية موقف رئيس الجمهورية ميشال عون الاخير في هذا الاطار.