تمديد صلاحية تراخيص حمل الأسلحة..

اصدر وزير الدفاع الوطني يعقوب الصراف قرارا رقم 474/ود، حول تمديد صلاحية تراخيص الاسلحة والصادرة عن العام 2017 (لون برتقالي واصفر) والعام 2018، جاء فيه:

ان وزير الدفاع الوطني:

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102/83 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني)،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر،

بناء على مقتضيات الخدمة والسلامة العامة،

يقرر:

المادة الاولى: تمدد صلاحية تراخيص الاسلحة التالية والصادرة عن العام 2017 و2018 حتى تاريخ 30/6/2018:

– تراخيص حمل السلاح صفة خاصة (لون برتقالي – خلفية 2017 ولون برتقالي – خليفة 2018) الممنوحة لمرافقي الوزراء والنواب الحاليين والسابقين ولرؤساء الاحزاب ورؤساء الطوائف الدينية.

– تراخيص حمل السلاح صفة خاصة (لون برتقالي – خلفية 2017 ولون برتقالي – خلفية 2018).

– تراخيص حمل السلاح صفة دبلوماسية (لون اصفر – خلفية 2017 تنتهي صلاحيتها في 31/12/2017 ولون اصفر – خلفية 2018).

– تراخيص حمل السلاح صفة لولبي والتي تنتهي صلاحياتها في 31/3/2018.

– تراخيص حمل السلاح الممغنطة.

المادة الثانية : يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ 1/4/2018.