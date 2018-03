ترامب: كيم جونغ أون نعم ولكن العقوبات لا!

أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رغبته في عقد لقاء مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، لكن دون أن يبدي أي رغبة برفع العقوبات عن بيونغ يانغ.

وقال ترامب، في تغريدة له على “تويتر” اليوم الأربعاء 28 مارس: “لسنوات عديدة ومن خلال العديد من الإدارات المتعاقبة، قال الجميع إنه ليس هناك إمكانية ولو ضئيلة للحفاظ على السلام ونزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية”.

وأضاف الرئيس الأمريكي: “الآن هناك فرصة جيدة لأن يقوم كيم جونغ أون بما هو مناسب لشعبه وللإنسانية. نتطلع إلى اجتماعنا!”.

For years and through many administrations, everyone said that peace and the denuclearization of the Korean Peninsula was not even a small possibility. Now there is a good chance that Kim Jong Un will do what is right for his people and for humanity. Look forward to our meeting!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 28, 2018