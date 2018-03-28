ترامب: كيم جونغ أون نعم ولكن العقوبات لا!

أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رغبته في عقد لقاء مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، لكن دون أن يبدي أي رغبة برفع العقوبات عن بيونغ يانغ.

وقال ترامب، في تغريدة له على “تويتر” اليوم الأربعاء 28 مارس: “لسنوات عديدة ومن خلال العديد من الإدارات المتعاقبة، قال الجميع إنه ليس هناك إمكانية ولو ضئيلة للحفاظ على السلام ونزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية”.

وأضاف الرئيس الأمريكي: “الآن هناك فرصة جيدة لأن يقوم كيم جونغ أون بما هو مناسب لشعبه وللإنسانية. نتطلع إلى اجتماعنا!”.

For years and through many administrations, everyone said that peace and the denuclearization of the Korean Peninsula was not even a small possibility. Now there is a good chance that Kim Jong Un will do what is right for his people and for humanity. Look forward to our meeting! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 28, 2018

وتابع: “تلقيت رسالة الليلة الماضية من الرئيس الصيني تفيد بأن اجتماعه مع رئيس كوريا الشمالية جرى بشكل جيد للغاية وأنه يتطلع إلى عقد لقاء معي”.

ومع ذلك أعلن ترامب: “للأسف يجب الحفاظ على أقصى درجات العقوبات والضغط بأي ثمن”.

Received message last night from XI JINPING of China that his meeting with KIM JONG UN went very well and that KIM looks forward to his meeting with me. In the meantime, and unfortunately, maximum sanctions and pressure must be maintained at all cost! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 28, 2018

وكانت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” قد أفادت، اليوم الأربعاء، بأن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون قام بزيارة غير رسمية للصين من يوم الأحد إلى الأربعاء.

ووفقا للوكالة: “ناقش الزعيمان بشكل شامل الوضع في العالم وشبه الجزيرة الكورية”.

وأبلغ الرئيس الصيني شي جين بينغ الزعيم الكوري الشمالي أن “الصين ملتزمة بهدف نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية، وضمان السلام والاستقرار، وكذلك حل المشكلة من خلال الحوار والمفاوضات”.

ونقلت الوكالة عن الزعيم الكوري كيم جونغ أون قوله إنه: “قام بهذه الزيارة ليهنئ شخصيا شي جين بينغ بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للصين، وهو ما يتوافق مع التقاليد الودية بين البلدين”.