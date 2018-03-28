ترامب: كيم جونغ أون نعم ولكن العقوبات لا!

28 مارس, 2018 - 5:15 مساءً المصدر: وكالات
ترامب: كيم جونغ أون نعم ولكن العقوبات لا!

أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رغبته في عقد لقاء مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، لكن دون أن يبدي أي رغبة برفع العقوبات عن بيونغ يانغ.

وقال ترامب، في تغريدة له على “تويتر” اليوم الأربعاء 28 مارس: “لسنوات عديدة ومن خلال العديد من الإدارات المتعاقبة، قال الجميع إنه ليس هناك إمكانية ولو ضئيلة للحفاظ على السلام ونزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية”.

وأضاف الرئيس الأمريكي: “الآن هناك فرصة جيدة لأن يقوم كيم جونغ أون بما هو مناسب لشعبه وللإنسانية. نتطلع إلى اجتماعنا!”.

 

وتابع: “تلقيت رسالة الليلة الماضية من الرئيس الصيني تفيد بأن اجتماعه مع رئيس كوريا الشمالية جرى بشكل جيد للغاية وأنه يتطلع إلى عقد لقاء معي”.

ومع ذلك أعلن ترامب: “للأسف يجب الحفاظ على أقصى درجات العقوبات والضغط بأي ثمن”.

 

وكانت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” قد أفادت، اليوم الأربعاء، بأن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون قام بزيارة غير رسمية للصين من يوم الأحد إلى الأربعاء.

ووفقا للوكالة: “ناقش الزعيمان بشكل شامل الوضع في العالم وشبه الجزيرة الكورية”.

وأبلغ الرئيس الصيني شي جين بينغ الزعيم الكوري الشمالي أن “الصين ملتزمة بهدف نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية، وضمان السلام والاستقرار، وكذلك حل المشكلة من خلال الحوار والمفاوضات”.

ونقلت الوكالة عن الزعيم الكوري كيم جونغ أون قوله إنه: “قام بهذه الزيارة ليهنئ شخصيا شي جين بينغ بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للصين، وهو ما يتوافق مع التقاليد الودية بين البلدين”.

28 مارس, 2018

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