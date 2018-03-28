إقفال أبواب مؤسسات الكهرباء

أقفل عمال ومياومي الكهرباء وجباه الاكراء، أبواب مؤسسات الكهرباء في عاليه وبحمدون وبيت الدين ووادي الزينة في الشوف، معلنين التوقف عن القيام بأي عمل قبل قبض رواتبهم المتوقفة منذ خمسة اشهر. ووزعت لجنة مياومي الكهرباء وجباه الاكراء في لجنة التحرر العمالي فرع منطقة عاليه بيانا جاء فيه: “لاننا سبق وحذرنا من جوعنا وغضبنا لعدم تسلمنا رواتبنا لاكثر من خمسة اشهر على الرغم من متابعتنا هذا الموضوع مع المسؤولين المختصين ولعدم تجاوبهم وغير مبالين لاوضاعنا ومطالبنا، نعلن اليوم بدء الاضراب والتوقف عن العمل ضمن الدوائر الاربعة بحمدون، عاليه، بيت الدين ووادي الزينة واقفال الدوائر لحين تحقيق مطالبنا المحقة وهي تأمين الرواتب واستمراية العمل”.

واضاف البيان: “اننا نطلب من كل حر ومسؤول ان يدعم قضيتنا لان من يدفع ثمن هذه التجاذبات السياسية هو المواطن ونحن جزء من هذا المجتمع الذي اصبح على شفير الهاوية”.

وحذر من انه “اذا لم يتم التجاوب السريع مع مطالبنا المحقة فأننا متجهون لخطوات تصعيدية لاحقا، ونأسف لاتخاذ هذا القرار، ونعتذر مسبقا من اهلنا لعدم القيام بأي اصلاح لاي عطل على الشبكة الكهربائية، علما اننا لم نقصر بأداء واجبنا المهني الخدماتي وفي اصعب الظروف حتى تاريخ صدور هذا البيان”.