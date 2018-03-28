سالم زهران:من هزم “اسرائيل” وداعش لن يعجز أمام الفساد

أكد مدير مركز الإرتكاز الإعلامي سالم زهران أنه عندما يعلن سماحة السيد حسن نصر الله ان حملة مكافحة الفساد بدأت فعلى الطبقة السياسية ان تنتبه فاللعب لم يعد مسموح ومن هزم “اسرائيل” وداعش لن يعجز امامهم ولو كان الأمر اصعب بكثير. واتمنى عدم تمرير صفقة البواخر قبل انطلاق حملة مكافحة الفساد.

وشدد زهران في حديث لإذاعة النور أن الوزيرين سيزار ابو خليل وجبران باسيل لا يسرقوا ولكن صفقة البواخر التي يلتزمها سمير ضومط نائب سعد الحريري قد يكون هدفها تعويضه عن التمويل السعودي والتحرر من الوصاية الخليجية،ولكن هذا لا يبرّر السرقة والصفقة خيطت على قياس ضومط.

وأضاف زهران عن الحرب ومدى جدية ترامب بها:يحق القول إقتباساً إعمل للحرب كأنها تقع غداً،وللسلم كأنه باقٍ ابدا. واذا تأمن تمويل الحرب قد يسدّد ترامب ضربات عسكرية سواء في سوريا او ايران وعندها ستشتعل المنطقة بل ربما العالم.

و قال رداً عن علاقة نجل وصهر الرئيس بري بالنقاش حول ترشحه للإنتخابات ومن قبلها الوزارة يوم طرحه بري في مقابل اي توزير شيعي للحريري:فخور بعلاقتي بعائلة الرئيس بري وبخاصة ايمن وباسل وبقربي منهم،لكن نقاش الترشيح وللأمانة بدأ مع الشيخ نعيم قاسم.