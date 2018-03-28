الإرهابي الأغبى … سلم نفسه للحصول على المال!

في حادثة تعود الى عام 2012 نشرت صحيفة “مترو” البريطانية خبراً غريباً للغاية يعكس مدى غباء المتشددين والارهابيين. بالطبع لا مجال للنقاش أو الجدال حول ذكاء من يقوم بقتل نفسه والابرياء بهدف الحصول على الحوريات والجنة، لكن الارهابي في حركة طالبان محمد أشان أثبت أنه الاغبى على الاطلاق، حيث إنه سلم نفسه الى السلطات للحصول على مكافأة قدرها 100 ألف دولار مقابل من يدلي بالمعلومات عنه.

اليكم الخبر من الصحيفة المذكورة اقترب محمد أشان من نقطة تفتيش تابعة للشرطة في منطقة “سار هوزا” في مقاطعة “باكتيكا” بأفغانستان، حيث أحضر صورة له مع عبارة مطلوب تحتها كانت الشرطة قد وزعتها في مختلف أنحاء المدينة، وقام وبثقة عالية بالنفس بالمطالبة بالمكافأة المذكورة في نفس الملصق، لم يفهم رجال الشرطة ما حصل الّا انهم اعتقلوه فور استيعابهم للموضوع، وتبين لاحقا أن الإرهابي الغبي كان قد أساء فهم عبارة “مطلوب”.

دفع غباء هذا الرجل القوات الاميركية الى اجراء الفحوص البيومترية للتأكد من هويته، حيث أنها تطابق مع مواصفاته، بعدها قام متحدث باسم القوات الأميركية بالتصريح للصحافة: “لقد قمنا بسؤال محمد أشان: “أهذا أنت على الصورة؟

فأجاب الرجل بكل حماس: “أجل أجل هذا أنا، هل بإمكاني الحصول على مكافأتي الآن”؟