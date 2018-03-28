وزير خارجية قبرص زار عوده

28 مارس, 2018 - 7:28 مساءً المصدر: وكالات
وزير خارجية قبرص زار عوده

استقبل متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عوده، وزير خارجية قبرص نيكوس كريستودوليدس، يرافقه سفيرة قبرص كريستينا رافتي، السفير اندرياس كاكوريس، ومديرة مكتبه ماريا هادجتيودوسيو.

بعد الزيارة قال كريستودوليدس: “إنه لشرف كبير لي أن أزور سيادة متروبوليت بيروت وتوابعها المطران الياس عوده وأن أحظى بهذا النقاش القيم معه حول مواضيع عديدة. نحن نثمن عمله الروحي في لبنان، وقد اتفقنا على أن نكون في تواصل دائم لنرى كيف يمكننا مواجهة التحديات التي تعترض المجتمع المسيحي في لبنان خصوصا وفي الشرق الأوسط عموما. أكرر أنه كان شرفا لي أن أزور سيادته وأن أحظى بفرصة التحادث معه وأشكره على استقباله لي مع الوفد المرافق”.

28 مارس, 2018

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