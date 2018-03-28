مفاوضات دوما !

تتضارب الأنباء حول مصير المفاوضات مع إرهابيي جيش الإسلام في دوما، في حين تحدثت مصادر عن استمرار المفاوضات بين ممثلي الحكومة السورية ومركز المصالحة الروسي وتنظيم “جيش الإسلام” الإرهابي، وأكدت التوصل إلى صيغة أولية للاتفاق المقبل، وأنه من غير المرجح أن يلجأ الطرفان إلى السيناريو العسكري، بسبب وجود آلاف المخطوفين المحتجزين في دوما.

وفي التفاصيل أن إرهابيي “جيش الإسلام” طلبوا السماح لهم بالانسحاب إلى منطقة القلمون عند الحدود السورية اللبنانية، أو إلى محافظة درعا جنوب البلاد، مع احتمال تسوية أوضاع عشرات المسلحين للبقاء في دوما بعد عودة مؤسسات الحكومة إليها، إلا أن الدولة السورية رفضت ذلك وأعطت الإرهابيين ثلاثة خيارات، وهي : إدلب والرقة وجرابلس.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

