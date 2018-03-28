مستقبل “جيش الإسلام” الإرهابي

نشرت وكالة “أسوشيتد برس” تقريراً خاصاً يتحدث عن فصيل “جيش الإسلام” الإرهابي كآخر فصيل مسلح في الغوطة الشرقية، وذكّر التقرير بالاستعراض العسكري الذي نظمه ذاك الفصيل ربيع عام 2015 في مدينة دوما كمنطلق مفترض لشن هجوم حاسم على العاصمة دمشق، لكن اليوم لم يبق أمام مسلحي التنظيم إلا خياران، إما الاستسلام أو الموت.

التقرير ذكر أن ما يجري حالياً في الغوطة يعد هزيمة كبيرة بالنسبة للتنظيم، وأشار إلى أن عدد المسلحين الموجودين في دوما يقدر بنحو عشرة آلاف شخص، علاوة على نحو 150 ألف مدني، وإلى أنه خلافا لتنظيمي “فيلق الرحمن” و”أحرار الشام” اللذين توصلا إلى اتفاق مع الحكومة بخصوص خروج مسلحيهما إلى محافظة إدلب، يقتصر نفوذ “جيش الإسلام” في سورية على الغوطة الشرقية فقط، كما نقلت عمن سمتهم ناشطين من داخل دوما أن الوضع في المدينة متوتر للغاية بسبب الغموض الذي يلف مستقبل التنظيم، وأن الانسحاب إلى الشمال كان سيعني نهاية له.

وخلص التقرير إلى أنه لا خيارات حسنة أمام “جيش الإسلام”، حيث سيعني انسحاب مسلحيه إلى إدلب خروجهم إلى منطقة نفوذ “هيئة أحرار الشام” التي تشكل “جبهة النصرة” الإرهابية عمودها الفقري، وهو تنظيم كان “جيش الإسلام” قد حاربه عسكريا سابقا، بينما أفاد نشطاء أن العسكريين الروس رفضوا مطلب عناصر “جيش الإسلام” بالسماح لهم بالخروج إلى محافظة درعا.

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