تدابير سير لمناسبة الاعياد على الطريق البحرية

صدر عـن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة مـا يلـي:

لمناسبة عيد الفصح وتوقع حصول زحمة سير على الاوتوستراد والطرقات الداخلية والجبلية في جونية ومحيطها، سيتم بتاريخي 30/03/2018 و 1/04/2018، تحويل السير على الطريق البحرية من بيروت حتى جونية باتجاه الشمال، اعتباراً من الساعة 7.00 صباحاً ولغاية الساعة 11.00 ظهراً ، وتحويله نحو بيروت من الساعة 11.00 صباحاً وصاعداً.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات وإرشادات رجال قوى الأمن الداخلي وبعلامات السير الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة المرور.