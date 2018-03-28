وزارة الزراعة تمنع بيع الحيوانات الأليفة والطيور على الطرقات

تقدّم وزير الزراعة غازي زعيتر بطلب إلى وزارة الداخلية والبلديات بمنع بيع الحيوانات الأليفة والطيور على الطرقات.

وجاء في الطلب: بالإشارة إلى موضوع منع بيع الحيوانات الأليفة والطيور على الطرقات، ولما كانت وزارة الزراعة قد أصدرت قرار رقم 1/1238 تاريخ 23/12/2015 الذي يقضي بتسجيل محلات بين الحيوانات الأليفة ومراكز تدريبها والحدائق العامة للحيوانات، وبعد تفشي ظاهرة بيع الحيوانات الأليفة والبرية على الطرقات العامة وخاصة الصيصان خلال فترة عيد الفصح المجيد، نتمتى على معاليكم الايعاز إلى المحافظات والبلديات والقوى الأمنية بالتشدّد في تطبيق هذه القرارات وإلزام أصحاب هذه المحلات بتسجيل نشاطاتها في وزارة الزراعة ومنع بيع الحيوانات والطيور على الطرقات.