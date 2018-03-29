جنبلاط يسأل: “لماذا تحرق النفايات في منطقة عاليه؟”

29 مارس, 2018 - 10:06 صباحًا المصدر: رصد
جنبلاط يسأل: “لماذا تحرق النفايات في منطقة عاليه؟”

غرد النائب وليد جنبلاط على حسابه الخاص عبر تويتر سائلاً “لماذا تعمد بعض البلديات في منطقة عاليه الى حرق النفايات وتلويث الاجواء بالروائح والدخان السام .ولماذا لم يباشر المقاول المركزي الاول المعروف في نقل النفايات من منطقة عاليه والشوف والاقليم .ولماذا لا تجمع العوادم بعد فرز النفايات في حفر الكسارات بعد توضيبها وعزلها”.

29 مارس, 2018

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