أبي خليل يرد على حمادة: يتصرّف وكأنه في زمن الوصاية

29 مارس, 2018 - 10:11 صباحًا المصدر: الجمهورية
أبي خليل يرد على حمادة: يتصرّف وكأنه في زمن الوصاية

رد وزير الطاقة سيزار ابي خليل على كلام حمادة بشأن اعتراضه على سفر وزير الخارجية جبران باسيل ومطالبته بالكفّ عن عقد مؤتمرات اغترابية وقال لـ”الجمهورية”: “طلب باسيل طبيعي لأنه معني مباشرة، وانا قلت نفس الأمر لأنني معني بـ40 بالمئة من عمل مؤتمر “سيدر”.

واضاف: “يبدو انّ الوزير حمادة لا يزال يتصرّف وكأنه في زمن الوصاية السورية”.

واعترض حمادة على سفر باسيل وطالب بالكفّ عن عقد مؤتمرات اغترابية لجَمع محازبين في تيار معين على حساب الجمهورية اللبنانية على أبواب الانتخابات النيابية، واضعاً هذا الأمر برسم الرأي العام ومشيراً الى انه سيفاتح اللجنة الانتخابية العليا في الموضوع.

29 مارس, 2018

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