بعد الحكم عليه بالسجن.. الصحافي آلان سركيس يردّ !

ردّ الصحافي آلان سركيس على قرار الحكم بسجنه مدّة 3 اشهر وتغريمه مبلغ ثمانية ملايين ليرة لبنانية.

وفي منشور له على حسابه الخاص على موقع “فيسبوك”، كتب سركيس: “لم أكن أرغب بالتعليق على الحكم القضائي القاضي بسجني كصحافي ودفع غرامة مالية، لكن بعدما تجاوزت المسألة حدودها في توقيت مشبوه لا بد من تأكيدي أنه مهما فعلتم لن أخاف ولا شيء يخيفنا. معركة الحريات مستمرة ولن تتوقف ولبنان سيبقى واحة الحرية في هذا الشرق، ولن نسمح لأحد سواء تنكر بلباس سلطة أو معارضة من المساس بوطننا الحبيب وتنفيذ مشاريع مشبوهة”.

لم أكن أرغب بالتعليق على الحكم القضائي القاضي بسجني كصحافي ودفع غرامة مالية، لكن بعدما تجاوزت المسألة حدودها في توقيت… Publié par Alain Sarkis sur mercredi 28 mars 2018