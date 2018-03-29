بالفيديو.. شرعي فيلق الرحمن للرئيس الأسد: “كنا نعرف أنك على حق”!

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للشيخ “بسام ضفدع”، والذي كان يعمل في المكتب الشرعي لفيلق الرحمن سابقًا، وهو يخاطب الرئيس بشار الأسد قائلاً: “كنا نعرف أنك على الحق”.

ضفدع عبر أحد صفحات ميليشيا “فيلق الرحمن” نشر مقطع فيديو يتضمن رسالة الى الرئيس بشار الأسد كاشفاً للإرهابيين هويته الحقيقة بأنه كان ولا يزال في خندق الوطن في الفيديو ليصدم الارهابيين و مشغليهم صدمة كبرى.

ويظهر الفيديو الشيخ ضفدع متوجهاً بالحديث للرئيس الأسد قائلًا: “كنا نعرف أنك على الحق”، ووصفاً إياه بالمناضل وصاحب الفضل في حماية الوطن، مؤكدًا أنه يفتخر بالنصر الذي حققه الجيش السوري في الغوطة الشرقية، قائلًا: “أنا لم أقم إلا بواجب صغير كان يجب أن يقوم به”.

وبحسب النشطاء فإن ضفدع نفذ مهمة استخباراتية لصالح الجيش السوري داخل صفوف فيلق الرحمن بنجاح كبير حيث استطاع الوصول الى منصب القاضي الشرعي للتنظيم و سهل دخول الجيش الى كفربطنا و جسرين و أنقذ آلاف المدنيين، فيما أعرب الإرهابيون عن عن دهشتهم وسخطهم تجاه انكشاف حقيقة بسام ضفدع.

ولكن من هو الشيخ بسام ضفدع وما كان دوره في الغوطة الشرقية؟

الشيخ بسام ضفدع هو شيخ معروف في منطقة كفر بطنا، أعلن انضمامه لما يسمى بـ “الثورة” منذ بدايتها إلى أن استلم مركزاً قياديا في ميليشيا “فيلق الرحمن” وهو القاضي الشرعي للفيلق.

وخلال الأشهر الماضية كان لضفدع دور كبير في التوتر والخلافات العسكرية الحادة بين مسلحي جيش الإسلام وفيلق الرحمن والتي نتج عنها تقطيع الأوصال بين بلدات الغوطة بحواجز عسكرية وسقوط قتلى وجرحى.

شاهد الفيديو: