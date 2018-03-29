جابر يدعو للاقتراع بكثافة لـ”لوائح الأمل والوفاء”

دعا النائب ياسين جابر الى “الاقتراع بكثافة لصالح لوائح الامل والوفاء في كل لبنان وفي دائرة الجنوب الثالثة التي تضم “أقضية النبطية، بنت جبيل ومرجعيون وحاصبيا”.

ورعى النائب ياسين جابر الاحتفال الذي نظمته وحدة الأنشطة الرياضية والكشفية في المنطقة التربوية في محافظة النبطية ومركز كامل يوسف جابر الثقافي الاجتماعي “الماراتون الرياضي لعام 2018″، بمواكبة قوى الأمن الداخلي وشرطة بلدية النبطية وقسم الاسعاف النبطية الذي شارك فيه حوالي 1200 طالب وطالبة من المدارس الرسمية والخاصة في محافظة النبطية.

وانطلق الطلاب في سباق الضاحية من أمام مركز كامل يوسف جابر الثقافي الإجتماعي نحو مدينة النبطية ل 6 كلمتر ثم عادوا إلى المركز وقد إستمر السباق لاربع ساعات وعاد بعدها المتسابقون الى ملعب المركز.

ونوه النائب جابر بدور المنطقة التربوية في النبطية ومثابرتها بالتعاون مع المركز على تنظيم هذا الماراتون الذي بات عادة سنوية في النبطية يجمع الشباب على ممارسة الرياضة الهادفة بعيدا عن الآفات التي تضرب المجتمع اللبناني وهي آفة المخدرات.

وشدد على “اننا في كتلة التنمية والتحرير برئاسة دولة الرئيس نبيه بري وفي كتلة الوفاء للمقاومة وبعد الانتهاء من الانتخابات النيابية والوصول الى مجلس نيابي جديد سوف نعمل ومعنا الكثير من الكتل النيابية على تخفيض سن الاقتراع الى 18 سنة ليتمكن الشباب من ممارسة الاقتراع وهذا حقهم”، داعيا “الى تحويل السادس من ايار الى عرس للديمقراطية في لبنان والتي تجلت بأبهى المعاني والصور خلال الانتخابات في الدورات الماضية حيث أثبت الجنوبيون انهم حراس للديمقراطية من خلال الاقبال الكثيف على الاقتراع لصالح من وقف معهم والى جانبهم وشد ازرهم ايام المحن والمصاعب خلال الاحتلال الاسرائيلي للجنوب”.

ودعا الى الاقتراع بكثافة لصالح لوائح الامل والوفاء في كل لبنان وفي دائرة الجنوب الثالثة التي تضم “أقضية النبطية، بنت جبيل ومرجعيون وحاصبيا، وقدأعلنت من النبطية اللائحة وأسماء المرشحين فيها وهي تضم قوتين أساسيتين في لبنان هما حركة أمل وحزب الله انخرطوا في حلف استراتيجي للدفاع عن لبنان وحمايته وصونه من كل الاخطار والتحديات الخارجية لاسيما مقاومة العدو الاسرائيلي والارهاب التكفيري حيث أثبتت المقاومة والجيش والشعب أنهم القدوة والمثال والنموذج الذي يحتذى في الدفاع عن شرف لبنان واللبنانيين”.

وفي الختام وزع النائب ياسين جابر بحضور منسق الانشطة الرياضية في وزارة التربية عبدالله عساف،الكؤوس والميداليات على الطلاب الفائزين.