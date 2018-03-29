الحريري لـ”فضل الله”: “بفرجيك رح رد عليك”

29 مارس, 2018 - 11:19 صباحًا المصدر: الأخبار
الحريري لـ”فضل الله”: “بفرجيك رح رد عليك”

أشارت صحيفة “الاخبار” ضمن فقرة “علم وخبر” الى انه ما إن أنهى النائب الممدد لنفسه للمرة الثالثة حسن فضل الله مداخلته أمام الهيئة العامة لمجلس النواب، حتى توعده الرئيس سعد الحريري بالرد قائلاً له: “بفرجيك رح رد عليك”، فيما قال النائب جورج عدوان لرئيس المجلس نبيه بري: “سأكتفي في مداخلتي بالقول: «مع الموافقة على كل ما قاله نواب كتلة الوفاء للمقاومة”. وقال بري لفضل الله: “وضعت يدك على الجرح وأنت مفخرة المجلس”.

29 مارس, 2018

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