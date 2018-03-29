ما صحة الوساطة الروسية بين لبنان والاحتلال ؟

29 مارس, 2018 - 11:22 صباحًا المصدر: الأخبار
ما صحة الوساطة الروسية بين لبنان والاحتلال ؟

نفى السفير الروسي في لبنان الكسندر زاسبكين في جلسة خاصة، أن تكون بلاده في وارد القيام بوساطة بشأن الخلاف حول الخط البحري بين لبنان وكيان الاحتلال الاسرائيلي، وقال بحسب ما نقلت صحيفة “الاخبار” ضمن فقرة “علم وخبر”: “هناك موقف مبدئي، أن من حق لبنان استثمار واستخدام ثرواته الطبيعية، وهذا الموقف أبلغته روسيا لكل المعنيين في كل المناسبات، ولا سيما في مؤتمر روما 2، كما أُبلغ الموقف الروسي إلى الإسرائيليين”.

29 مارس, 2018

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