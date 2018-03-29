بالصورة: وصول أكبر طائرة في العالم إلى مطار بيروت

وصلت صباح اليوم أكبر طائرة في العالم “ايرباص 380” إلى لبنان، وأكد وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فينيانوس أنّ وصول هذه الطائرة هو بمثابة مناسبة تاريخية لأنها المرة الأولى التي يستقبل فيها مطار بيروت هذا النوع من الطائرات.

وأشار الى ان عملية التوسعة التي تحصل في المطار تؤهله لاستقبال هذه الطائرات.

من جهته، أعلن القائم بالاعمال السعودي في لبنان وليد البخاري ان “السعودية تدرس رفع حظر عودة السياح السعوديين الى لبنان وقال: “هناك دراسة لرفع التحذير السعودي من زيارة لبنان وأن هذا الامر يعتمد على المؤشرات الامنية التي نتلقاها من الحكومة اللبنانية”.

أما رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب فقال في تغريدة نشرها على حسابه عبر تويتر: “وصول أضخم طائرة إماراتية وكلام القائم بالأعمال السعودي عن رفع الحظر عن السياح السعوديين أخبار طيبة ونتمنى على الإمارات والكويت المبادرة لرفع الحظر”.