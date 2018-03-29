بين نادين نجيم وتيم حسن.. هل وصلت المنافسة إلى هذا الحدّ؟

استحوذت الممثلة نادين نسيب نجيم على تفاعل شديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعدما نشرت صورتها بقصة شعر جديدة، علماً بأن من النادر أن تغيّر نجيم قصة شعرها، لكن الدور الخاص بها في مسلسل “طريق” يقتضي أن يكون شعرها قصيراً.

وقارن بعض المتابعين بين قصة شعر نجيم والقصة التي نالت جدلاً واسعاً أيضاً على مواقع التواصل للممثل تيم حسن، وقال البعض إنه مثلما يُعدّ تيم حسن مثالاً لموديلات الشعر الخاصة بالشبان فإن عدداً من النساء سيطبّقن قصة شعر مماثلة لما فعلته نجيم هذه المرة. فهل التنافس بين نجيم وحسن على اللوك بات حقيقة هذه المرة؟