الحريري يكشف سبب تأخر طرح الموازنة

لفت رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ الى ان “تأخر طرح ​الموازنة​ في ​مجلس الوزراء​ كان بسبب الوضع السياسي في البلد، ولكن ما اراه انه لدينا دائما حب لجلد النفس، اذا انجزنا موضوع بسرعة نسأل لماذا انجزنا،والخطأ اننا لا نبحث بها او نبقى بها 3 اشهر ونصف، وهناك قوانين تقر بحاجة الى مراسيم تنظيمية ولا تحصل.

اضاف الحريري في كلمة له خلال مناقشة الموازنة في ​المجلس النيابي​، “مؤتمر سيدر من اجل سعد الحريري او من اجل البلد؟ وكيف يكون مؤتمر سيدر انتخابي؟ واذا نجحنا في هذا المؤتمر هذا شيء عاطل؟ وكل المشاريع الموضوعة في سيدر كان يجب ان تنفذ في التسعينات واوائل العام 2000، وهذا المؤتمر هو حصيلة مجهود مضاعف لخطط من اجل 5 الى 10 سنوات، ولاول مرة نعمل لاجل خطط شاملة وكاملة.

وفي موضوع الكهرباء، اشار الى انه تمت مناقشة كم ندفع اموال في هذا الشأن، والحكومة قدمت خطة متكاملة لحل هذه المعضلة، ونحن بحاجة ما بين 3 الى 5 سنوات للانتهاء من بناء المعامل. ولفت الى ان “المطلوب حل مؤقت كي نؤمن ما بين 20 و24 ساعة كهرباء، وبعدها نرفع تعرفة الكهرباء، ولا يكمن تأمين 1000 ميغاوات دون تأمين نقل الكهرباء الى المناطق”. واوضح ان الحكومة فتحت الباب امام الطاقة الشمسية، كما انها تعمل لحل لموضوع دير عمار قبل انتهاء ولايتها، واليوم يجب ايجاد الحلول بأسرع وقت ممكن ولدينا افكار في هذا الموضوع، ولو عملنا بالخطة الموضوعة عام 2010 لما وصلنا الى هنا.

واستغرب الحريري كيف أنّ القضاء يُضرب من أجل درجات.