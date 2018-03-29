ما هي الأحلام التي تخطر في بال كل شخص حسب برجه؟

لكل شخص منا في هذه الحياة حلم يطمح جاهدا لتحقيقه بشتى الطرق، إلا أنه في بعض الأحيان تراودنا أحلام يصعب تحقيقها لابتعادها عن الواقع وقربها للخيال.

في ما يلي الأحلام التي تخطر في بال كل شخص حسب برجه:

الحمل: يحلم أن يصبح سيد العالم.

الثور: يحلم أن يملك الأراضي وألا تغرب الشمس عن أراضيه.

الجوزاء: يحلم أن يغير جنسه ليكتشف الجنس الآخر، وأن يعيش أكثر من حياة فى عمر واحد.

السرطان: يحلم ألا يكبر أولاده ليظلوا تحت سيطرته، ويحلم أن يعيش في عالم خاص لا يخترقه أحد.

الأسد: يحلم بالشهرة وبأن يصبح نجماً وأن يعرف بعبقريته ونبوغه.

العذراء: يحلم بأن يعيش وحيداً فوق جزيرة أو يعيش حياة زوجية بدون التزامات.

الميزان: يحلم بالنظام والتوازن والجمال بشدة وبدون تساهل.

العقرب: يحلم بالعيش في تجربة تقربه من الموت ليكتشف الشعور بالموت ويحلم بأن يكون الشرارة لميلاد حركة ثورية.

القوس: يحلم بأن يكون لديه أصدقاء في كل أنحاء العالم.

الجدي: يحلم بحكم البلاد وبأن يكرس حياته من أجل عمل حضاري كبير.

الدلو: يحلم بتحويل من يعطله للمساءلة القانونية ويحلم بالعيش في المدينة الفاضلة.

الحوت: يحلم بالتواصل مع الآخرين بالإحساس وبمجرد النظرة أي بدون كلام، ويحلم بالحياة فوق قارب أو يخت.