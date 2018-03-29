نقولا: لن أقبل أن يرتبط اسمي بهكذا موازنة

قال عضو “تكتل التغيير والإصلاح” النائب نبيل إنّ بعد شهر تقريبا تجري الانتخابات النيابية الجديدة وسأترك مكاني للزملاء الجدد.لهذا السبب لن اقبل ان يرتبط اسمي بأنني وقعت على موازنة لا تخدم الاستثمار ولا فرص العمل ولا نهضة اقتصادية . وذلك للاسباب التالية:

1 – صلاحية الاستدانة لتغطية عجز الموازنة مع اضافة الخزينة ما يعني صلاحية الصرف من خارج ابواب الموازنة.

2 – تشريع التسوية الضريبية وهذه يستفيد منها حيتان المال المتهربين من الضرائب .

3 – عدم اعطاء الاساتذة في القطاع الخاص حقوقهم ومساواتهم بأساتذة التعليم الرسمي من خلال دفع الفروقات من خزينة الدولة كي لا يتحمل الاهالي العبء وخصوصا ان المدارس الخاصة تسد ثغرات استيعاب التلاميذ والتي هي من واجبات الدولة .

4 – عدم اقرار التعليم الالزامي والمجاني الاساسي.

5 – عدم اقرار الضمان الصحي للجميع وضمان الشيخوخة.

6 – عدم تمويل مؤسسة الاسكان والابقاء على دعم القروض السكنية.

7- موضوع swap وتحويل الدين لليرة اللبنانية نقل عجز الموازنة الى مصرف لبنان .