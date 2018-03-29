كنعان لأبو فاعور: “أنت أكبر من هيك.. “

29 مارس, 2018 - 2:31 مساءً المصدر: مواقع
كنعان لأبو فاعور: “أنت أكبر من هيك.. “

خلال اثارة النائب ابراهيم كنعان من المجلس النيابي ضرورة اصلاحية باخضاع القروض والهبات للرقابة المسبقة لان اللاحقة ادت الى صرف 200 مليار دولار منذ التسعينيات بلا رقابة، قاطعه النائب وائل ابو فاعور قائلا “هيدا وارد بالابراء المستحيل؟… ليرد عليه كنعان بالقول” انت اكبر من ذلك، ولسنا بوارد التمريك والمزايدة. نريد احترام الاصول وحماية المال العام. وكنت اتمنى على من يتحدث عن الهدر والفساد، لو شارك في جلسات لجنة المال حيث قمنا بعمل تدقيقي ورقابي جدّي. وفي موضوع القروض والهبات، التزموا بالاصول او عدّلوها لان التجربة دلّت على ان الرقابة اللاحقة ليست برقابة”.

29 مارس, 2018

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