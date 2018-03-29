هل انفصل كاظم الساهر عن خطيبته؟

بدأت الشائعات تلاحق باكراً، علاقة النجم كاظم الساهر بخطيبته التونسية سارة، إذ نشرت وسائل إعلامية تقارير حول انفصالهما، بسبب سفر الأخيرة وحيدةً إلى فرنسا لزيارة منزل والدتها، في حين أن خبر الانفصال عار من الصحة.

وكان الفنان العراقي أكّد من على مسرح أحد حفلاته في واشنطن ضمن جولته الأميركية، خبر خطوبته قائلاً: “بعدني ما اتزوجت، بس لبستها خاتم خطوبة”.

وأعلن أنه وعد جمهوره بأنه عندما سيتزوج سيعلن الأمر.

وأضاف “القيصر”: “لجمهوري الذي يراسلني ويسأله حول هذا الموضوع، لا يزعل مني، لأنّي حتى الآن لم أتزوج”.