مارسيل غانم: “غداً كلامي الأخير”

نشر الإعلامي مارسيل غانم أمس الاربعاء، تغريدة على حسابه “تويتر” جاء فيها: “غداً اللقاء الاخير من مسيرة كلام الناس: ربع قرن: وجوه مرت وجوه غابت احلام ولدت احلام انكسرت: فرحنا، بكينا، صنعنا امجاداً: كفكفنا دموعاً، وقفنا كالرمح في وجه المحتل لم نتنازل لم نتراجع: وها هي ثقة الناس تحملنا بفخر الى فوق مع الصقور: شكراً على كل الحب: غداً 11 ليلاً كلامي الاخير”.



غدا اللقاء الاخير من مسيرة كلام الناس : ربع قرن : وجوه مرت وجوه غابت احلام ولدت احلام انكسرت:فرحنا ، بكينا،صنعنا امجادا : كفكفنا دموعا ، وقفنا كالرمح في وجه المحتل لم نتنازل لم نتراجع : وها هي ثقة الناس تحملنا بفخر الى فوق مع الصقور : شكرا على كل الحب : غدا ١١ ليلا كلامي الاخير — Marcel Ghanem (@Marcel_Ghanem) March 28, 2018

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