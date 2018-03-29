مارسيل غانم: “غداً كلامي الأخير”

29 مارس, 2018 - 3:14 مساءً المصدر: رصد
مارسيل غانم: “غداً كلامي الأخير”

نشر الإعلامي مارسيل غانم أمس الاربعاء، تغريدة على حسابه “تويتر” جاء فيها: “غداً اللقاء الاخير من مسيرة كلام الناس: ربع قرن: وجوه مرت وجوه غابت احلام ولدت احلام انكسرت: فرحنا، بكينا، صنعنا امجاداً: كفكفنا دموعاً، وقفنا كالرمح في وجه المحتل لم نتنازل لم نتراجع: وها هي ثقة الناس تحملنا بفخر الى فوق مع الصقور: شكراً على كل الحب: غداً 11 ليلاً كلامي الاخير”.

رسيل

29 مارس, 2018

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