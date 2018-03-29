بالصور: النجمة الشقراء تخلت عن الماكياج.. وفاجأت الجميع!

فاجأت مغنية البوب الأميركية كريستينا أغيليرا الجميع بانتشار صورها من دون مكياج، الأمر الذي شكل صدمة للمشاهدين.

وخضعت النجمة البالغة من العمر 37 عاما، لجلسة تصوير مختلفة عن المعتاد لصالح مجلة Paper الاميركية. وبدلاً من أن تتألق بمكياج قوي وملابس مزركشة، اختارت أغيليرا البساطة، لتكون نجمة غلاف المجلة لإصدار شهر أيار المقبل تحت عنوان “التحوّل”.

وأثارت النجمة المعروفة بجمالها ضجة كبيرة من خلال صورها التي بدت فيها بريئة وببشرة مشرقة كالاطفال، مع القليل من النمش الطبيعي والتجاعيد الخفيفة عند محيط عينيها.

ونوّعت الشابة في إطلالتها ضمن جلسة التصوير التي كانت بتوقيع المُصوّرة زوي كروسمان، فتألّقت في إحدى اللقطات بمعطف بيربري، ثمّ بدّلته بتوب آخر من علامة فندي، وظهرت ايضاً بمعطف شفاف كشف عن قوامها الرشيق، والرموش الاصطناعية قد سقطت عن عينيها بسبب بُكائها في الصورة.