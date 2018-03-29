المملوك زار بالفعل روما في يناير!

ووصفت الصحيفة الفرنسية هذه الزيارة المفترضة بأنها “انتهاك للعقوبات الأوروبية الخاصة بحظر دخول العديد من كبار المسؤولين السوريين إلى أراضي الدول الأعضاء في الاتحاد”.

ولفتت “لوموند” إلى أنه فيما لا يجازف كبار المسؤولين السوريين تقريبا بالسفر خارج البلاد، إلا أن رئيس الاستخبارات علي المملوك، البالغ من العمر 72 عاما يسافر في كثير من الأحيان إلى الخارج.

وذكّرت بان مملوك قام بزيارات “هادئة” في السنوات الأخيرة إلى الأردن ومصر وروسيا والعراق، بل وحتى السعودية، مشيرة إلى أن الهدف من ذلك يتمثل في تحويل الانتصارات العسكرية إلى انتصار دبلوماسي.

ورأت الصحيفة أن رئيس الاستخبارات السورية سجل نقاطا بتجاوزه منطقة الشرق الأوسط مؤخرا وسفره إلى إيطاليا، إحدى دول الاتحاد الأوربي، في أعقاب دعوة من وكالة المعلومات والأمن الخارجي الإيطالية “AISE”.

وقالت “لوموند” إن صحيفة “الأخبار” اللبنانية المقربة من دمشق، كانت كشفت أواخر فبراير/شباط عن هذه الزيارة التي زعمت أن ثلاثة مصادر مطلعة على الشأن السوري، بما في ذلك ضابط استخبارات في دولة محاورة لسوريا، أكدت لها صحتها.

ووفق معلومات الصحيفة، سافر مملوك إلى روما على متن طائرة خاصة قدمتها له السلطات الإيطالية.

وفي العاصمة روما، التقى رئيس الاستخبارات السورية بنظيره الإيطالي ألبرتو مانينتي، وقد يكون الرجلان تباحثا حول الهجرة والقضايا الأمنية بحسب مصادر الصحيفة الفرنسية .