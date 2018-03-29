الراعي من سجن رومية: لتسريع المحاكمات!

ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي قداس الغسل في سجن روميه، وألقى عظة أشار فيها إلى أن هناك حاجات ملحة يجب الاهتمام بها، وهي الاكتظاظ الكثيف في السجون، وتسريع المحاكمات والإسراع في بت الأحكام، وزيادة عدد القضاة.

وطلب إيقاف التدخل من قبل الأحزاب وأصحاب السلطة والنفوذ، من أجل إحقاق العدل والحق من دون ان يظلم أحد.

ورأى ان حقوق المساجين المطلوب احترامها بحسب ما تقره القوانين الدولية، وبخاصة من ناحية عدم استعمال العنف إن في التحقيقات أم في داخل السجون أحيانا، وتأمين المستلزمات الأساسية والضرورية للحفاظ على كرامة السجين الانسانية.