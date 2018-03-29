المشنوق يصدر قراراً لتنظيم آلية فرز أصوات المغتربين

أصدر وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق قراراً ينظّم آلية فرز صناديق الاقتراع في لجان القيد الابتدائية والعائدة لموظفي الأقلام وللناخبين اللبنانيين الذين اقترعوا في الخارج.

وقد نصّ القرار على نقل مغلّفات الاقتراع المختومة العائدة لانتخاب اللبنانيّين المسجّلين للاقتراع في الخارج، المحدّد يومَي 27 و29 نيسان 2018 ولموظفي أقلام الاقتراع المحدّد في 3 أيّار، بمواكبة أمنيّة، من مبنى مصرف لبنان في الحمراء – بيروت إلى مقرّ لجان القيد العليا في بيروت، وذلك يوم الأحد 6 أيار اعتباراً من الساعة 11:00.

وكلّف وزير الداخلية المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين بالإشراف على عمليّة إحصاء المغلفات المختومة والتنسيق مع لجان القيد العليا في بيروت لإجراء جردة بالصناديق لناحية الدوائر الانتخابيّة الكبرى والصغرى، وتعدادها وتوثيق هذه الجردة وإفرازها فرزاً يمهّد لإرسال المغلفات المختومة الى لجان القيد الإبتدائية المختصة في كل دائرة انتخابية صغرى لتفرزها وتتخذ القرارات بشأن مضامينها عملاً بالمادة رقم 37 من القانون رقم 44/2017.





ووضع المشنوق 25 آليّة عسكرية من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لنقل وتأمين المواكبة الأمنيّة للمغلفات المختومة، على أن يتولّى المحافظون أو من ينتدبونهم والقائمقامون في كلّ مركز محافظة أو قضاء، الإشراف على توزيع المغلفات المختومة على لجان القيد المختصّة، وتسليم لجان القيد المستلزمات الانتخابية الضرورية (كاميرا + تلفزيون + محاضر الانتخاب + أوراق فرز الأصوات … ).

القرار يمنع فتح المغلّفات المختومة والمباشرة في فرز أوراق الاقتراع من قبل لجان القيد الابتدائية قبل انتهاء عملية الانتخاب وإقفال أقلام الاقتراع في كافة الدوائر الانتخابية. على أن تعيِّن المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين لهذه الغاية عددًا من موظفي أقلام الاقتراع من ذوي الخبرة لمعاونة لجان القيد في فرز المغلفات وتدوين المحاضر الانتخابية لكلّ قلم اقتراع، وذلك بحضور مندوبي المرشّحين واللوائح.