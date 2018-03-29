صور وحقائق عن أكبر طائرة في العالم التي حطت اليوم في مطار بيروت

حطت قبل ظهر اليوم في مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت، للمرة الأولى، طائرة الامارات ايرباص 380A، بالتعاون مع الهيئات المسؤولة، لدراسة مدى استيعاب المطار وجهوزيته لاستقبال هذه الطائرة العملاقة في المستقبل.

قال نائب رئيس اول في طيران الامارات لدائرة الاتصالات المشتركة والتسويق والعلامة التجارية بطرس بطرس إن “طائرة “ايرباص A380″ التي تعد الاكبر في العالم والتي حطت اليوم في مطار بيروت، تعد انجازا بارزا في تاريخ صناعة الطائرات، وقد دعمت طيران الامارات انتاجها منذ كانت مجرد تصميم على الورق وفي أجهزة الكومبيوتر، وكانت طيران الامارات اول ناقلة جوية في العالم تلتزم شراء عدد من هذه الطائرات، ما اتاح لشركة الايرباص المضي قدما في انتاجها”.

وعرض بعض الحقائق عن طائرة الامارات 380A:

– هي مجهزة باحدث التقنيات، وتضم 14 جناحا خاصا في الدرجة الاولى و76 مقعدا يتحول الى سرير مستو في درجة رجال الاعمال، و429 مقعدا مريحا في الدرجة السياحية.

– يضم أسطول طيران الامارات 102 طائرة 380A، وهناك 61 طائرة جديدة تحت الطلب.

– تخدم الطائرة 48 وجهة حاليا، و49 ابتداء من 1 حزيران حزيران 2018.

– نفذت طائرات الامارات اكثر من 106550 رحلة حتى هذا التاريخ.

– هبطت الطائرة في 71 مطارا حتى اليوم.

– قطعت طائرات الامارات 380A أكثر من 1,448 مليار كيلومتر حتى هذا التاريخ.

– سافر على طائرات الامارات 380A نحو 96 مليون راكب منذ عام 2008.

– لدى طيران الامارات 1500 طيار مؤهلون لقيادة هذا الطراز.

– طاقم خدمات جوية من 20 الف فرد.

– أطول رحلة لطائرة الامارات 380A: 14193 كيلومترا (دبي-اوكلاند).

– اقصر رحلة لطائرة الامارات 380A 851 كيلومترا دبي-الكويت.

– الكونكورس A في مطار دبي الدولي منشأة فريدة متخصصة لطائرات الامارات 380A ويوفر 20 بوابة صعود.

وبالاضافة الى المعلومات السابقة عن الطائرة، اود ان اذكر بعض الارقام الطريفة عنها:

– يبلغ امتداد جناحيها 79,8 مترا، اي اطول من طائرتي 320A مجتمعتين.

– يبلغ ارتفاعها 24,01 مترا، اي ما يعادل نحو 6 باصات لندنية ذات طبقتين.

– يحتاج طلاؤها الى 3600 ليتر من الطلاء.

– المساحة المخصصة للركاب تعادل مساحة 3 ملاعب تنس.

– وزنها 580 طنا، أي ما يزيد على وزن اربعة حيتان زرقاء.

– مجموع طول الكابلات والاسلاك داخل الطائرة 330 ميلا، اي مع يعادل ارتفاع برج خليفة 622 ضعفا.

– لا يقتصر إعجاب عملائنا على استمتاعهم بخدمات طيران الامارات في الاجواء فحسب، بل هناك سهولة في الوصول عبر شبكة خطوطنا العالمية الى اكثر من 159 محطة في 85 دولة.

– وصفتنا للنجاح في غاية البساطة، الاهتمام بالعملاء وتقديم ما يحبونه، وتجاوز توقعاتهم، فيستمتع المسافرون في جميع الدرجات باشهى اطباق الطعام المحضرة على ايدي مشاهير الطهاة، وبرامج ترفيه جوي لا تضاهي عبر ما يصل الى 3500 قناة وانترنت لا سلكي WI-FI في جميع الدرجات، وخدمات ذات مستوى رفيع يقدمها افراد اطقمنا من مختلف الجنسيات.

– سوف نصحبكم بعد قليل في جولة على متن هذه الطائرة، التي لاتزال بعد مرور اكثر من تسع سنوات على دخولها الخدمة ضمن اسطول طيران الامارات، تثير اهتماما واسعا عبر العالم من المسافرين وسلطات المطارات ووسائل الاعلام وهواة التصوير، الذين يحتشدون في محيط المطارات لالتقاط صور لها في الهبوط والاقلاع.

– ان التزام طيران الامارات نحو لبنان ليس له حدود، ونحن في غاية الامتنان لشركائنا على دعمهم المستمر، ومساهماتهم الحيوية في استمرار نجاح خط بيروت.

– ولا يسعني في الختام إلا أن أتقدم بالشكر الى مختلف الجهات التي ساهمت في توفير البنية الاساسية التي مهدت السبيل امام وصول رحلة الايرباص 380A الى هنا اليوم، واخص بالشكر سلطات مطار رفيق الحريري وجميع شركائنا وعملائنا”.

بعد ذلك تم تبادل الهدايا التذكارية، وكانت جولة للحضور داخل الطائرة.