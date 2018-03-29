“أسماء الأسد” تنشر صورة قديمة مع الرئيس السوري!!

29 مارس, 2018 - 6:29 مساءً المصدر: وكالات
“أسماء الأسد” تنشر صورة قديمة مع الرئيس السوري!!
نشرت صفحة أسماء الأسد، زوجة الرئيس السوري بشار الأسد، على موقع “فيسبوك” (Asma al Assad – Syria’s First Lady) صورة قديمة تجمع الرئيس وزوجته، وأرفقتها بهاشتاغ “الأسد” باللغة الإنكليزية وآخر هو #tbt، أي ما معناه “أريد العودة الى تلك اللحظة”. 
وكانت الصفحة قد نشرت يوم أمس أيضًا صورة تجمع أسماء الأسد بسيّدات سوريّات مرفقة بجملة: “الفرح النا انكتب..” مع وجه ضاحك وقلب وهاشتاغ “سورية”.

 

❤️#Assad #Tbt

Publié par Asma al Assad – Syria's First Lady sur jeudi 29 mars 2018

الفرح النا انكتب .. ❤️😊#Syria

Publié par Asma al Assad – Syria's First Lady sur mercredi 28 mars 2018

29 مارس, 2018

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