“أسماء الأسد” تنشر صورة قديمة مع الرئيس السوري!!

نشرت صفحة أسماء الأسد، زوجة الرئيس السوري بشار الأسد، على موقع “فيسبوك” (Asma al Assad – Syria’s First Lady) صورة قديمة تجمع الرئيس وزوجته، وأرفقتها بهاشتاغ “الأسد” باللغة الإنكليزية وآخر هو #tbt، أي ما معناه “أريد العودة الى تلك اللحظة”.

وكانت الصفحة قد نشرت يوم أمس أيضًا صورة تجمع أسماء الأسد بسيّدات سوريّات مرفقة بجملة: “الفرح النا انكتب..” مع وجه ضاحك وقلب وهاشتاغ “سورية”.