جنبلاط عبر تويتر: ارقام الهندسة المالية واضحة

29 مارس, 2018 - 7:11 مساءً المصدر: وكالات
جنبلاط عبر تويتر: ارقام الهندسة المالية واضحة

غرد رئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب وليد جنبلاط، عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر” حول موازنة العام 2018 وأرقامها، فكتب: “وما من شك ان قليلاً من التعمق بأرقام الهندسة المالية تعطينا صورة جدا واضحة عن الوضع. يكفي المرء التمعن بالخارطة امامنا كي يكون لديه صورة شفافة”.

وكان جنبلاط قال في تغريدة سابقة: “ان هندسة الموازنة تضلل من كثرة الفذلكات. المطلوب موازنة لتغطية عجز الاصلاح تحضيرا لباريس 4 حيث لائحة بمشاريع ستزيد من العجز، عجز الخزينة وليس عجز المتعهدين. اين الاملاك البحرية، واين نظام التقاعد، واين التدبير رقم ثلاثة واين وقف التوظيف، واين وقف السفر العشوائي وغيرها”.

 

 

29 مارس, 2018

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