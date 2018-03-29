فيلم يقتل طفلة بعمر 9 سنوات!

لا نزال في وطننا العربي لا نعي مدى خطورة الأفلام التلفزيونية وما تقدمه من مشاهد مؤثرة على عقول أطفالنا، حيث نتجاهل معظم الدراسات التي تؤكد على أهمية مراقبة أطفالنا واختيار المحتوى المناسب لهم على التلفاز أو حتى في مواقع التواصل الاجتماعي وأهمها يوتيوب.

وفارقت فتاة في مصر تبلغ 9 أعوام الحياة بعدما حاولت تقليد مشهد كانت قد شاهدته في فيلم سينمائي برفقة عائلتها. حيث تناولت عدة صحف مصرية قصة الطفلة “جنة” التي فارقت الحياة بعدما قلدت مشهدا سينمائيا بالانتحار شنقاً، حيث ربطت منديلاً بالخزانة في غرفة النوم، وقفزت من أعلى كرسي، لتلقى مصرعها خنقا.

وبانتقال الشرطة لموقع الحادثة، وجدوا الطفلة جثة هامدة مصابة بخنق في رقبتها، وبالتحقيق مع والدها البالغ من العمر 42 عاما، أفاد أن ابنته كانت تشاهد فيلما تلفزيونيا وحاولت تقليد البطلة ثم دخلت إلى غرفتها وربطت منديلاً بخزانة غرفة النوم ووقفت على مقعد ووضعت رأسها داخل المنديل وقفزت. وأوضح الأب أنه شعر بالصدمة عندما وجد ابنته في هذه الصورة وحاول أن يسعفها ولكنها كانت قد فارقت الحياة.