بالصور… هل وقعتم ضحية أعمالهما؟

عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة، صورتين لكل من: ر. ج. (مواليد عام 1991، لبناني) و ح. د. (مواليد عام 1986، لبناني) للاشتباه بهما بالقيام بأعمال سلب وسرقة.

وقالت في بلاغ: “يوجد بحق الاول 9 مذكرات توقيف بجرائم: مخدرات وسلب وسرقة واطلاق نار، وهما من اصحاب السوابق بجرائم سرقة وسلب واطلاق نار ومحاولة قتل وفرض خوّة”.

وتابعت “لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص تطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من الذين وقعوا ضحية اعمالهما وتعرفوا اليهما، الحضور إلى مركز مفرزة بيروت القضائية في وحدة الشرطة القضائية الكائن في ثكنة بربر الخازن _ فردان، أو الاتصال على أحد الرقمين:810170/01 _ 810171/01 للإدلاء بما لديهم من معلومات، واتخاذ صفة الادعاء الشخصي بحقهما”.