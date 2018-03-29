مجلس النواب يقرّ موازنة 2018

ختم مجلس النواب جلسته بعد اقرار ٢٦ مشروع قانون بينهم تعديل مادة البطاقة البيومترية لمرة واحدة ومعاهدة تجارة الاسلحة.

وأقرّ مجلس النواب مشروع الموازنة العامة لعام 2018 بموافقة 50 نائبا وامتناع 11 ومعارضة نائبين.

وامتنع نواب كتلة الوفاء للمقاومة عن التصويت على مشروع الموازنة فيما اعترض النائبان سامي الجميل وسيرج طورساركيسيان.





ووافق مجلس النواب على إعطاء 3 درجات إضافية للقضاة، وسط معارضة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري والرئيس فؤاد السنيورة.

وقال الرئيس نبيه بري: “ليس جيدا أن نسمع إضراب القضاء، فهذا يعني إضراب العدالة. والمسألة ليست مسألة درجات، إنما مساواة، والموضوع له علاقة باستقلالية القضاء”.

كذلك أقرّ مجلس النواب دوام العمل في القطاعات العامة 34 ساعة وترك للحكومة تحديدها.

وفي سياق متصل، هدد نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود بالاستقالة اذا أقر مشروع التقسيط أو البند المتعلق بالضمان.