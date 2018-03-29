كنعان: مبروك الموازنة والاصلاح يبنى بهدوء وجدية

29 مارس, 2018 - 9:45 مساءً المصدر: وكالات
كنعان: مبروك الموازنة والاصلاح يبنى بهدوء وجدية

قال رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، بعد الجلسة التشريعية: ” مبروك الموازنة والاصلاح يبنى خطوة خطوة بهدوء وجدية واقرار الموازنة انجاز سنستكمله “.

واعتبر كنعان خلال الجلسة ان “حل مطالب المعلمين يجب ان يكون متكاملا لا جزئيا لان اي خطوة ناقصة تؤزم ولا تسهل”، وقال “نعم لاقرار استثناء عائلات شهداء والجرحى ومعوقي العسكريين والاجهزة الامنية من تقسيط السلسلة”.

وكان كنعان سجل في محضر الجلسة اعتراضه على الرقابة اللاحقة لان اعتمادها يخرج التلزيمات من الرقابة ودائرة المناقصات التي “طبلوا دينينا” وهم يطالبون بها.

29 مارس, 2018

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