قام بأكثر من 300 عملية سرقة… وهكذا تم توقيفه

30 مارس, 2018 - 10:55 صباحًا
قام بأكثر من 300 عملية سرقة… وهكذا تم توقيفه

صـــــدر عــــن المديريــــة العامــــة لقـــوى الامــن الداخلــــي ـ شعبـــة العلاقـــات العامـة البــــــلاغ التالـــــي:

“كثرت في الآونة الأخيرة عمليات السرقة بطريقة احتيالية يقوم بها شخص مجهول الهوية، في العديد من المناطق اللبنانية.

بتاريخ 27/3/2018 وفي محلة جل الديب، ونتيجة المتابعة والرصد، تمكنت احدى دوريات شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، من توقيف المدعو م. ج. ( موالد عام 1960، مكتوم القيد).

بالتحقيق معه، اعترف بقيامه بأكثر من 300 عملية سرقة بطريقة احتيالية في مختلف المناطق اللبنانية، وضبط بحوزته مبلغ مالي.

وهو مطلوب للقضاء بموجب 3 مذكرات بجرائم: سلب وسرقة.

سلم الموقوف والمضبوطات الى مفرزة الجديدة القضائية، للتوسع بالتحقيق معه، بناء لإشارة القضاء المختص”.

30 مارس, 2018

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