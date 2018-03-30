في جبل لبنان.. توقيف “نشال” على متن دراجة آلية

صـدر عـن المديرية العامة لقـوى الامـن الداخلي – شعبة العلاقات العامـة البلاغ التالي:

“كثرت في الآونة الأخيرة عمليات النشل والسرقة من قبل مجهول على متن دراجة آلية ضمن محافظة جبل لبنان.

بتاريخ 27/3/2018 وفي محلة الجديدة، ونتيجة المتابعة والرصد، تمكنت احدى دوريات شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، من توقيف المدعو: م. ه. ( موالد عام 1986، لبناني) وضبط بحوزته حقيبة جلدية عدد /3/ عثر بداخلها على: مبالغ مالية وهاتف خلوي، وختم الجمهورية اللبنانية للهيموفيليا والدراجة الآلية والخوذة والسترة المستعملة في عمليات النشل.

بالتحقيق معه، اعترف بقيامه بالعديد من عمليات النشل، آخرها بتاريخ 27 الجاري حيث اقدم على نشل احدى المواطنات في المحلة المذكورة، كما اعترف بتعاطيه المخدرات.

أودع الموقوف والمضبوطات الفصيلة المعنية، للتوسع بالتحقيق معه، بناء لإشارة القضاء المختص”.