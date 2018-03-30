غداً.. الحريري يعلن لائحة “مستقبل البقاع الغربي وراشيا”

تستعد مدن البقاع وبلداته لاستقبال رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري غداً السبت لاعلان لائحة “مستقبل البقاع الغربي وراشيا” من “مجمع عميري” في بلدة الروضة – البقاع الغربي.

واستكملت ماكينة تيار المستقبل الاستعدادات اللوجستية وكل ما يتعلق بتنظيم مهرجان تشير الوقائع الميدانية والاستنفار الانتخابي لجمهور التيار وأنصاره وحلفائه الى أنه سيكون حاشداً جداً يليق بزيارة الرئيس الحريري وأعضاء اللائحة المرتكزة على تحالف “المستقبل” والحزب التقدمي الاشتراكي وأحزاب وقوى استقلالية وشخصيات وفاعليات أهلية فاعلة.

وتوقعت مصادر اللائحة والتيار ومتابعين حشوداً مؤلفة نظراً الى أهمية الاستحقاق في هذه الدائرة، وكنتيجة طبيعية للحالة الجماهيرية المتحفزة لتيار المستقبل وجمهوره الواسع في منطقة سطرت مواقف رافدة وداعمة ومؤيدة تاريخياً للرئيس الشهيد رفيق الحريري ومن بعده الرئيس سعد الحريري المؤتمن على مشروع الرئيس الشهيد وتطلعاته نحو قيامة لبنان بمؤسساته الدستورية والادارية والأمنية، وحرصه على استمرارية تنوعه الفريد.

وتتألف لائحة “مستقبل البقاع الغربي وراشيا” وهي مكتملة، من المرشيحن: محمد القرعاوي والنائب زياد القادري عن المقعدين السنيين، النائب وائل أبو فاعور عن المقعد الدرزي، غسان السكاف عن مقعد الروم الأرثوذكس، النائب أمين وهبي عن المقعد الشيعي وهنري شديد عن المقعد الماروني. وهي تواجه لائحة غير مكتملة مدعومة من الثنائي الشيعي وتحالف الأحزاب الموالية للنظام السوري وتضم الى النائب السابق عبد الرحيم مراد عن أحد المقعدين السنيين، النائب السابق فيصل الداود عن المقعد الدرزي، رئيس الهيئة التنفيذية في حركة أمل محمد نصرالله وناجي غانم عن المقعد الماروني.

مهرجان الغد سيكون نقطة انطلاق ماكينة لائحة “المستقبل” بقوة اضافية مطعمة بجاهزية واستنفار أهلي وشعبي نظراً الى أهمية المعركة في منطقة تشير كل التوقعات والدراسات الى نتائج ستكون كاسحة لصالح “المستقبل” رغم قانون الانتخاب الجديد.